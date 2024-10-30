У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракети

Інцидент стався біля чеського міста Пршерів. На горищі будинку знаходилися одразу чотири радянські ракети.

Фото: ракети, які знайшли на горищі приватного будинку (idnes.cz)

"Патруль, відправлений на місце, підтвердив виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, і тому оточив місце. Евакуація не знадобилася, оскільки будинок знаходився за кілька десятків метрів від найближчої будівлі", - розповів прессекретар поліції Лібор Хейтман.

Він уточнив, що сапери, які прибули на місце події, виявили, що це радянські некеровані авіаційні ракети С-5М. Вони були без бойової частини.

Поліція на цьому тлі розпочала розслідування через можливе незаконне зберігання зброї. Винуватцеві може загрожувати до двох років ув'язнення.

С-5М

С-5М - це модернізована версія радянської ракети С-5. Вона була прийнята на озброєння в СРСР у 1959 році.

Ракета призначалася для знищення ворожих бомбардувальників чи слабко захищених наземних цілей.