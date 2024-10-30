У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракети

У Чехії чоловік знайшов радянські ракети на горищі котеджу, який дістався йому у спадок. На місце прибула поліція та піротехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.
Інцидент стався біля чеського міста Пршерів. На горищі будинку знаходилися одразу чотири радянські ракети.
"Патруль, відправлений на місце, підтвердив виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, і тому оточив місце. Евакуація не знадобилася, оскільки будинок знаходився за кілька десятків метрів від найближчої будівлі", - розповів прессекретар поліції Лібор Хейтман.
Він уточнив, що сапери, які прибули на місце події, виявили, що це радянські некеровані авіаційні ракети С-5М. Вони були без бойової частини.
Поліція на цьому тлі розпочала розслідування через можливе незаконне зберігання зброї. Винуватцеві може загрожувати до двох років ув'язнення.
С-5М - це модернізована версія радянської ракети С-5. Вона була прийнята на озброєння в СРСР у 1959 році.
Ракета призначалася для знищення ворожих бомбардувальників чи слабко захищених наземних цілей.
Нагадаємо, кілька тижнів тому мешканці Київської області виявили у лісах залишки ракет.
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