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У Чехії на горищі одного з приватних будинків виявили радянські ракети

Ілюстративне фото: у Чехії поліція виїхала до будинку, де знайшли ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії чоловік знайшов радянські ракети на горищі котеджу, який дістався йому у спадок. На місце прибула поліція та піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Інцидент стався біля чеського міста Пршерів. На горищі будинку знаходилися одразу чотири радянські ракети.

Фото: ракети, які знайшли на горищі приватного будинку (idnes.cz)

"Патруль, відправлений на місце, підтвердив виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, і тому оточив місце. Евакуація не знадобилася, оскільки будинок знаходився за кілька десятків метрів від найближчої будівлі", - розповів прессекретар поліції Лібор Хейтман.

Він уточнив, що сапери, які прибули на місце події, виявили, що це радянські некеровані авіаційні ракети С-5М. Вони були без бойової частини.

Поліція на цьому тлі розпочала розслідування через можливе незаконне зберігання зброї. Винуватцеві може загрожувати до двох років ув'язнення.

С-5М

С-5М - це модернізована версія радянської ракети С-5. Вона була прийнята на озброєння в СРСР у 1959 році.

Ракета призначалася для знищення ворожих бомбардувальників чи слабко захищених наземних цілей.

Нагадаємо, кілька тижнів тому мешканці Київської області виявили у лісах залишки ракет.

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