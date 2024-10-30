В Чехии на чердаке одного из частных домов обнаружили советские ракеты

В Чехии мужчина нашел советские ракеты на чердаке коттеджа, который достался ему в наследство. На место прибыла полиция и пиротехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.
Инцидент произошел возле чешского города Пршеров. На чердаке дома находились сразу четыре советских ракеты.
"Патруль, отправленный на место, подтвердил обнаружение четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, и поэтому оцепил место. Эвакуация не потребовалась, поскольку дом находился в нескольких десятках метров от ближайшего здания", - рассказал пресс-секретарь полиции Либор Хейтман.
Он уточнил, что саперы, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что это были советские неуправляемые авиационные ракеты С-5М. Они были без боевой части.
Полиция на этом фоне начала расследование в связи с возможным незаконным хранением оружия. Виновнику может грозить до двух лет тюрьмы.
Стоит заметить, что С-5М - это модернизированная версия советской ракеты С-5. Она была принята на вооружение в СССР в 1959 году.
Ракета предназначалась для уничтожения вражеских бомбардировщиков или слабо защищенных наземных целей.
Напомним, несколько недель назад жители Киевской области обнаружили в лесах остатки ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.