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В Чехии на чердаке одного из частных домов обнаружили советские ракеты

Иллюстративное фото: в Чехии полиция выехала к дому, где обнаружили ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии мужчина нашел советские ракеты на чердаке коттеджа, который достался ему в наследство. На место прибыла полиция и пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

Инцидент произошел возле чешского города Пршеров. На чердаке дома находились сразу четыре советских ракеты. 

Фото: ракеты, которые нашли на чердаке частного дома (idnes.cz)

"Патруль, отправленный на место, подтвердил обнаружение четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, и поэтому оцепил место. Эвакуация не потребовалась, поскольку дом находился в нескольких десятках метров от ближайшего здания", - рассказал пресс-секретарь полиции Либор Хейтман.

Он уточнил, что саперы, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что это были советские неуправляемые авиационные ракеты С-5М. Они были без боевой части. 

Полиция на этом фоне начала расследование в связи с возможным незаконным хранением оружия. Виновнику может грозить до двух лет тюрьмы. 

С-5М

Стоит заметить, что С-5М - это модернизированная версия советской ракеты С-5. Она была принята на вооружение в СССР в 1959 году. 

Ракета предназначалась для уничтожения вражеских бомбардировщиков или слабо защищенных наземных целей. 

Напомним, несколько недель назад жители Киевской области обнаружили в лесах остатки ракет.

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