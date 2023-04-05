У Чехії чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнера", винесли вирок

Празький районний суд визнав чоловіка винним у злочині схвалення геноциду та засудив до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Згідно з фотографіями з демонстрації 11 березня, чоловік мав на рюкзаку літеру Z, яка використовується російською армією під час війни в Україні, а на рукаві - логотип російської ПВК "Вагнер".

під час антиурядової демонстрації проросійські протестувальники намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею. В результаті сутичок поліція затримала 18 осіб.

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