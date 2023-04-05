В Чехии мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнера", вынесли приговор

Пражский районный суд признал мужчину виновным в преступлении одобрения геноцида и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Согласно фотографиям демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве - логотип российской ЧВК "Вагнер".

во время антиправительственной демонстрации пророссийские протестующие пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. В результате столкновений полиция задержала 18 человек.

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