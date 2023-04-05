RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чехии мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнера", вынесли приговор

Фото: мужчине с шевронами ППК "Вагнера" в Чехии вынесли приговор (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Чехии был осужден мужчина, носивший букву Z и логотип российской группы наемников "Вагнера" во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Пражский районный суд признал мужчину виновным в преступлении одобрения геноцида и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Согласно фотографиям демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве - логотип российской ЧВК "Вагнер".

во время антиправительственной демонстрации пророссийские протестующие пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. В результате столкновений полиция задержала 18 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВагнеровцы