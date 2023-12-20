У Чехії анонсували збір на 10 тисяч дронів для українських військових

У Чехії військові спільно з волонтерами створили організацію Group D. Вона проведе збір коштів на купівлю 10 тисяч FPV-дронів для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iROZHLAS .

Організацію Group D очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека. Планується, що найближчим часом вона оголосить збір близько ста мільйонів чеських крон (близько 4,4 млн доларів) на дрони для ЗСУ.

"Росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощували їхнє виробництво під час війни. Роблять їх у в'язницях та школах. Ми знали, що треба якось реагувати", - заявив резервіст і один із інвесторів Ян Веверка.

Ініціатори такого збору зазначають, що їхня мета придбати 10 тисяч дронів для українських захисників не є офіційною ініціативою чеської армії.

"Це громадянська ініціатива, в якій беруть участь солдати, і в основному члени чинного резерву. Це хороший приклад співпраці між громадянським суспільством та армією", - наголосив Ржека.

На його думку, створення Group D є вигідним і чеській армії, оскільки вона зможе "черпати" знання безпосередньо з подій на полі бою.

"Наші українські партнери готові поділитися з нами всім своїм досвідом, організувати з нами професійні семінари та надати нам безцінну для нас інформацію. Ніхто просто так не дає вам цього. А якщо ви дасте комусь кілька тисяч дронів, це теж дасть ефект", - зазначив генерал.

Збір на Black Hawk для ЗСУ

Нагадаємо, раніше Чехія разом зі Словаччиною розпочала збір коштів на вертоліт Black Hawk для українських розвідників.

Станом на 24 листопада відомо, що громадяни країн зібрали 400 тисяч євро. Загальна вартість вертольота становить близько 4,3 млн євро.