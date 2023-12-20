В Чехии анонсировали сбор на 10 тысяч дронов для украинских военных

В Чехии военные совместно с волонтерами создали организацию Group D. Она проведет сбор средств на покупку 10 тысяч FPV-дронов для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS .

Организацию Group D возглавил начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека. Планируется, что в ближайшее время она объявит сбор около ста миллионов чешских крон (около 4,4 млн долларов) на дроны для ВСУ.

"Россияне поняли важность беспилотников на поле боя и наращивали их производство во время войны. Делают их в тюрьмах и школах. Мы знали, что надо как-то реагировать", - заявил резервист и один из инвесторов Ян Веверка.

Инициаторы такого сбора отмечают, что их цель приобрести 10 тысяч дронов для украинских защитников не является официальной инициативой чешской армии.

"Это гражданская инициатива, в которой участвуют солдаты, и в основном члены действующего резерва. Это хороший пример сотрудничества между гражданским обществом и армией", - подчеркнул Ржека.

По его мнению, создание Group D является выгодным и чешской армии, поскольку она сможет "черпать" знания непосредственно из событий на поле боя.

"Наши украинские партнеры готовы поделиться с нами всем своим опытом, организовать с нами профессиональные семинары и предоставить нам бесценную для нас информацию. Никто просто так не дает вам этого. А если вы дадите кому-то несколько тысяч дронов, это тоже даст эффект", - отметил генерал.

Сбор на Black Hawk для ВСУ

Напомним, ранее Чехия вместе со Словакией начала сбор средств на вертолет Black Hawk для украинских разведчиков.

По состоянию на 24 ноября было известно, что граждане стран собрали 400 тысяч евро. Общая стоимость вертолета составляет около 4,3 млн евро.