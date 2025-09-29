UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Чехія заробила на українських біженцях вдвічі більше, ніж витратила

Фото: Українські біженці з кожним роком приносять Чехії все більше грошей (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські біженці в Чехії сплатили до бюджету країни €616 млн. Ця сума вдвічі перевищує розмір витрат на їхнє утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Radio Prague International.

Міністерство праці Чехії повідомило, що у першій половині цього року біженці з України принесли чеському бюджету 15 млрд крон (616 млн євро) у формі податків і внесків.

Водночас державні витрати на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я, освіту та іншу підтримку українців склали 7,6 млрд. крон (312 млн. євро).

У 2024 році Чехія отримала від біженців з України 24,8 млрд крон (986 млн євро), в той час як виділила на допомогу 15,5 млрд крон (540 млн євро).

У 2023 році країна витратила на допомогу біженцям 22 млрд крон (904 млн євро), а надходження сягнули 19,4 млрд крон (797 млн ​​євро).

Міністр праці Чехії Маріан Юречко повідомив, що наразі у Чехії працюють 169 000 українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту. Згідно із даними чеського міністерства внутрішніх справ, станом на 21 вересня в країні налічувалося 393 843 українці з таким статусом.

"Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це - промисловість, сфера послуг, сільське господарство", - пояснив міністр праці Чехії.

За його словами, ті чеські політики, які закликають до повернення українців додому, "ставлять під загрозу економічний розвиток та благополуччя громадян Чехії".

Раніше РБК-Україна писало, що в найближчі два роки з України щорічно можуть виїжджати близько 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів, згідно із прогнозами, почнеться не раніше 2027 року.

Нагадаємо, в Німеччині кількість біженців з України, які офіційно працевлаштовані та сплачують внески в систему соціального страхування, збільшилася до майже 272 тисяч. Це на 80 тисяч перевищує показник 2024 року.

Чехія