Чехия заработала на украинских беженцах вдвое больше, чем потратила

Министерство труда Чехии сообщило, что в первой половине этого года беженцы из Украины принесли чешскому бюджету 15 млрд крон (616 млн евро) в форме налогов и взносов.

В то же время государственные расходы на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение, образование и другую поддержку украинцев составили 7,6 млрд. крон (312 млн. евро).

В 2024 году Чехия получила от беженцев из Украины 24,8 млрд крон (986 млн евро), в то время как выделила на помощь 15,5 млрд крон (540 млн евро).

В 2023 году страна потратила на помощь беженцам 22 млрд крон (904 млн евро), а поступления достигли 19,4 млрд крон (797 млн евро).

Министр труда Чехии Мариан Юречко сообщил, что сейчас в Чехии работают 169 000 украинских беженцев, получивших статус временной защиты. Согласно данным чешского министерства внутренних дел, по состоянию на 21 сентября в стране насчитывалось 393 843 украинца с таким статусом.

"Если эти люди сразу уедут, то значительная часть экономики столкнется с серьезными проблемами. Это - промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство", - пояснил министр труда Чехии.

По его словам, те чешские политики, которые призывают к возвращению украинцев домой, "ставят под угрозу экономическое развитие и благополучие граждан Чехии".