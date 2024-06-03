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Чехия запустила программу помощи добровольного возвращения украинцев на Родину

Понедельник 03 июня 2024 07:11
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Чехия запустила программу помощи добровольного возвращения украинцев на Родину Фото: Чехия поможет украинским беженцам вернуться домой (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Чешской Республике заработала программа помощи для украинцев, получивших статус беженцев со временной защитой в стране и изъявивших желание вернуться на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Согласно ему, государство будет оплачивать беженцам билеты на автобус, а больным оплатит транспортировку в машине скорой помощи.

Проект продлится с июня по ноябрь. Государство готово оплатить билеты максимум для 400 человек, а также организовать санитарный транспорт для тридцати пациентов максимум.

Правительство утвердило концепцию в середине мая. Из госбюджета на программу выделено 5,5 млн крон. Беженцы смогут только один раз воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения.

Украинские беженцы в Чехии

По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживали около 339 тыс. граждан Украины, которые покинули родину из-за полномасштабного вторжения РФ. В последние месяцы число беженцев со временной защитой в стране практически не изменилось.

Правительство страны утвердило концепцию программы по помощи в добровольном возвращении в мае.

На днях стало известно об изменении Чехией программы поддержки украинских беженцев. С 1 сентября людей выселят из государственного гуманитарного жилья и призвали искать новое место жительства.

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