Чехія запропонувала НАТО розробити спільну стратегію щодо Росії

Він зазначив, що "кремлівський цар" Володимир Путін повірив у свої імперські мрії - він хоче створити найсильнішу армію у світі і робити все, що йому заманеться без наслідків.

Міністр нагадав, що в 2014 році агенти Головного розвідувального управління РФ підірвали склад боєприпасів у Чехії, внаслідок чого було вбито двох мирних чехів.

Вже у 2018 році ті ж російські агенти за допомогою "Новичка" спробували вбити Сергія Скрипаля та його дочку у місті Солсбері, додав Ліпавський.

"І так само, як Кремль поводиться зі своїми ворогами за кордоном, він поводиться зі своїми власними людьми. Тільки згадайте всі підлі вбивства опозиційних політиків або критиків режиму", - зазначив міністр.

При цьому, як додав Ліпавський, Путін вважає розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою століття".

"Постійна гібридна війна. Кібератаки. Отруєна брехнею пропаганда. Шпигунство під дипломатичним прикриттям. Росія сіє насіння хаосу по всьому світу. Я пропоную виробити надійний стратегічний підхід до Росії. Тому що тільки сильний НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - наголосив він.

Зазначимо, що у Празі 30-31 травня відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО.