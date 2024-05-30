Глава МЗС Чехії анонсував нову стратегію НАТО зі стримування Росії

Північноатлантичний союз (НАТО) має послати сигнал, що він буде стримувати "російський імперіалізм", і кожен крок на допомогу Україні допоможе йому в цьому.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника агентству Reuters.

Він нагадав, що НАТО є оборонним альянсом і підкреслив, що "ми не хочемо нічого в цьому змінювати".

"З іншого боку, якщо ми хочемо захистити Європу, ми досить відкриті у визнанні того, що загрожує європейській обороні. Це, в моїх очах, російський імперіалізм. Я закликаю інші держави мати спільну стратегію стримування Росії, і, безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також сприятиме досягненню цієї мети", - сказав очільник чеського зовнішньополітичного відомства.

У Reuters нагадали, що Альянс планує перебрати від Вашингтона координацію західної військової допомоги і тренувань для Києва. Таким чином НАТО намагається захистити безперервний потік зброї до країни від імовірного втручання Дональда Трампа у разі його обрання новим президентом США. Трамп скептично ставиться щодо допомоги Україні та просуває політику "Америка понад усе".

Ліпавський зазначив, що Чехія підтримує ідею перенесення відповідальності за організацію допомоги Україні з так званої "Рамштайнської групи" у складі 56 країн, на сам Альянс.

"Ми дуже відкриті для того, щоб використовувати НАТО як платформу і створити, наприклад, певний апарат, який би допомагав цьому... і це буде дуже сильним сигналом для Путіна, що його імперські амбіції не будуть безконтрольними", - сказав він.

Глава МЗС Чехії також не боїться, що ці зміни наблизять НАТО до конфлікту з Росією - адже саме Кремль є причиною ескалації ситуації. Він також не боїться, що країни-учасниці "Рамштайнської групи" переглянуть свою підтримку.

"Я впевнений, що все буде зроблено таким чином, щоб ми нікого не втратили на цьому шляху. І я думаю, що є багато країн, які не є членами НАТО, і вони розуміють стратегічну цінність підтримки України", - сказав Ліпавський.

Міністр нагадав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув ідею надати Києву 100 млрд євро впродовж наступних п'яти років, і міністри "оцінять перші відчуття від цього".

Водночас, він додав, що не очікує суттєвих зрушень у напрямку надання Україні більш конкретного запрошення до вступу в НАТО, і сказав, що сьогодні важливіше зосередитися на нагальних потребах країни.

"Гадаю всі відчувають, що спочатку ми повинні зробити практичні кроки для України, щоб Україна могла вижити, а потім ми можемо вести більш політичну дискусію про членство", - сказав Ліпавський.