Чехия предложила НАТО разработать общую стратегию по России

Он отметил, что "кремлевский царь" Владимир Путин поверил в свои имперские мечты - он хочет создать самую сильную армию в мире и делать все, что ему заблагорассудится без последствий.

Министр напомнил, что в 2014 году агенты Главного разведывательного управления РФ взорвали склад боеприпасов в Чехии, в результате чего были убиты два мирных чеха.

Уже в 2018 году те же российские агенты при помощи "Новичка" попытались убить Сергея Скрипаля и его дочь в городе Солсбери, добавил Липавский.

"И точно так же, как Кремль обращается со своими врагами за рубежом, он обращается со своими собственными людьми. Только вспомните все подлые убийства оппозиционных политиков или критиков режима", - отметил министр.

При этом, как добавил Липавский, Путин считает распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой века".

"Постоянная гибридная война. Кибератаки. Отравленная ложью пропаганда. Шпионаж под дипломатическим прикрытием. Россия сеет семена хаоса по всему миру. Я предлагаю выработать надежный стратегический подход к России. Потому что только сильный НАТО может стать противоядием от этого хаоса", - подчеркнул он.

Отметим, что в Праге 30-31 мая проходит неформальная встреча министров иностранных дел НАТО.