Чехія заборонила продаж респіраторних масок всім, крім медпрацівників

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Заборона стосується захисних масок типу FFP3

На тлі спалаху коронавірусу COVID-19 чеський уряд заборонив продаж медичних масок для обличчя FFP3 усім громадянам, крім медичних працівників і працівників органів державного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В уряді пояснили, що маски типу FFP3 найбільш ефективні.

Повідомляється, що на такий крок чеський уряд пішов для того, щоб зупинити людей від неконтрольованої скупки масок на тлі паніки через коронавірус.

"Ми повинні мати можливість надавати нашим громадянам медичну допомогу і лікування інфікованих. Якщо працівники охорони здоров'я заразяться, система охорони здоров'я вийде з ладу, і ми не зможемо зупинити інфекцію і захистити наших громадян. Ось чому ми повинні надати достатню кількість респіраторів для медичних працівників ", - заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

Наразі відомо про 5 випадків зараження коронавірусом у Чехії.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу влада Франції розпорядилася реквізувати складські запаси та виробництво захисних масок в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що на тлі зафіксованого випадку коронавірусу в Україні контрабандисти намагалися вивезти до Румунії декілька тисяч медичних масок.