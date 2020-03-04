Власти Франции реквизируют запасы медицинских масок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ распространяется на резервы, принадлежащие любому государственному или частному юридическому лицу и предприятиям

Власти Франции распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что документ распространяется на резервы, принадлежащие любому государственному или частному юридическому лицу и предприятиям, которые обеспечивают их производство или распределение.

Таким образом руководство стремится обеспечить приоритетное снабжение средствами защиты сотрудников медицинских учреждений и пациентов с Covid-19, а также не допустить махинаций, объясняют СМИ Франции. Распоряжение действует до 31 мая.

Телеканал BFMTV отмечает, что масок FFP2, предназначенных для защиты от коронавируса, не хватает.

Добавим, рРеквизиция - вид экспроприации, означающей изъятие органами государственной власти имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.

Напомним, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны. Также власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране.