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Чехия заморозила имущество попавших под санкции граждан России на сотни миллионов крон

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что в республике уже начали работать санкции против России. Власти заморозили имущество граждан РФ на сотни миллионов крон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

По словам премьер-министр, правительство Чехии планирует изменить действующее законодательство, чтобы сделать процедуру более энергичной и эффективной. Фиала также добавил, что Чехия продолжит поставки оружия в Украину.

Напомним, у дочери главы МИД России Сергея Лаврова конфискуют жилье в Лондоне. Более того, ей отменят разрешение на въезд в Великобританию.

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