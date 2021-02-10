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Чехия может закупить "Спутник V". Но не будет использовать до решения ЕС

Новина українською → Прага, Среда 10 февраля 2021 15:03
Чехия может закупить "Спутник V". Но не будет использовать до решения ЕС Фото: Андрей Бабиш (celebritynetworth.com)
Автор: РБК-Украина

Чехия допускает возможность закупки российской вакцины от COVID "Спутник V". Но применять ее будут только после одобрения европейского регулятора.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает idnes.cz.

По его словам, Прага не рассматривает возможность использования "Спутник V" без одобрения EMA, но могла бы закупить ее, чтобы был запас.

"Если бы мы могли получить гарантию доставки и нужно было бы ждать только утверждения, мы могли бы выиграть время и получить преимущество", - отметил Бабиш и подчеркнул, что аналогичный подход к закупкам использовали такие страны, как Греция и Австрия, в случае вакцины AstraZeneca.

Он также добавил, что Чехия заказала 4 млн доз вакцины Sinopharm и могла бы заказать еще 2 млн доз "Спутника V".

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии собираются производить вакцину Novavax от коронавируса.

На этой неделе в Иране стартовала вакцинация от COVID-19. Использовать будут российский "Спутник V". До этого стало известно, что Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки "Спутника V".

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