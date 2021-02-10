ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС

Новость на русском → Прага, Середа 10 лютого 2021 15:03
Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС Фото: Андрій Бабіш (celebritynetworth.com)
Автор: РБК-Україна

Чехія допускає можливість закупівлі російської вакцини від COVID "Супутник V". Але застосовуватимуть її лише після схвалення європейського регулятора.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає idnes.cz.

За його словами, Прага не розглядає можливість використання "Супутник V" без схвалення EMA, але могла б закупити її, щоб був запас.

"Якщо б ми могли отримати гарантію доставки і треба було б чекати тільки твердження, ми могли б виграти час і отримати перевагу", - зазначив Бабіш і підкреслив, що аналогічний підхід до закупівель використовували такі країни, як Греція та Австрія, у випадку вакцини AstraZeneca.

Він також додав, що Чехія замовила 4 млн доз вакцини Sinopharm і могла б замовити ще 2 млн доз "Супутника V".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії збираються виробляти вакцину Novavax від коронавірусу.

Цього тижня в Ірані стартувала вакцинація від COVID-19. Використовувати будуть російський "Супутник V". До цього стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі "Супутника V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Чехия Вакцина COVID-19 Коронавірус
NEWS
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи