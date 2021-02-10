Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС

Чехія допускає можливість закупівлі російської вакцини від COVID "Супутник V". Але застосовуватимуть її лише після схвалення європейського регулятора.

За його словами, Прага не розглядає можливість використання "Супутник V" без схвалення EMA, але могла б закупити її, щоб був запас.

"Якщо б ми могли отримати гарантію доставки і треба було б чекати тільки твердження, ми могли б виграти час і отримати перевагу", - зазначив Бабіш і підкреслив, що аналогічний підхід до закупівель використовували такі країни, як Греція та Австрія, у випадку вакцини AstraZeneca.

Він також додав, що Чехія замовила 4 млн доз вакцини Sinopharm і могла б замовити ще 2 млн доз "Супутника V".