ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія закупить боєприпаси до гранатометів РПГ-7. Це необхідно для навчання ЗСУ

Чехія, Середа 13 грудня 2023 21:21
UA EN RU
Чехія закупить боєприпаси до гранатометів РПГ-7. Це необхідно для навчання ЗСУ Архівне фото: Чехія закупить боєприпаси до гранатометів РПГ-7 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія закупить боєприпаси для протитанкової зброї РПГ-7 у збройової компанії STV Group на суму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн доларів).

Про це заявив представник Міноборони Чехії Давид Полак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

За його словами, завдяки покупці наступного року стане можливою підготовка українських військових на території Чехії.

Поповнення боєкомплекту до протитанкової зброї РПГ-7 відбувається відповідно до внутрішнього регламенту бойової діяльності під час оперативного розгортання військ армії Чехії та підготовки військ на чотирирічний термін періоду навчання.

Постачальником боєприпасів є компанія STV Group, яка є прямим виробником у Чехії. Міністерство закуповувало боєприпаси в тієї самої компанії вже 2021 року.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Вчора міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна видала ліцензії для комерційних поставок військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік