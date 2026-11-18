Чехія заборонить в'їзд російським спортсменам для участі в турнірах на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Сeskenoviny .

Мністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що для нього нічого не змінюється, оскільки існують урядові постанови, які де-факто забороняють видачу віз російським спортсменам.

Навіть за наявності візи, виданої іншою європейською країною, росіянам не дозволять в'їхати до Чехії.

Міністерство закордонних справ Чехії також звернулося до керівників дипломатичних служб ЄС із закликом не видавати візи російським хокеїстам для участі у спортивних змаганнях.

Питання практичного застосування обмежень обговорювалося на зустрічі з представниками Асоціації хокею у зв'язку з проведенням у січні в Остраві чемпіонату світу серед жінок до 18 років.

Раніше Спортивний арбітражний суд виніс рішення щодо повернення Росії до міжнародних чемпіонатів, проте уряд Чехії назвав це рішення невдалим.

Генеральний секретар Чеської хокейної асоціації Ян Черни зазначив, що між відомством та асоціацією досягнуто домовленості задля забезпечення безпеки проведення турніру.

Аналогічну позицію раніше зайняла Канада як організатор чемпіонату світу серед гравців до 20 років, внаслідок чого Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) підтвердила проведення турніру без російської команди.