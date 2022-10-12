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Чехія заборонить в'їзд росіянам за туристичними візами

Фото: міністр закордонних справ Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чехія забороняє в'їзд громадян Росії за туристичними шенгенськими візами з 25 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Чехії.

Крім того, Чехія дозволила українським студентам вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам - дозволила в'їжджати на чеську територію.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.

Крім того, країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз.

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