Чехия запретит въезд россиянам по туристическим визам

Кроме того, Чехия разрешила украинским студентам поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешила въезжать на чешскую территорию.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

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