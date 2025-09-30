Чехія заборонила в'їзд в країну російським дипломатам: для кого зроблять виключення

Чехія вирішила заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від уряду країни.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Сьогодні уряд заборонив в'їзд до Чехії російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Чехії. Цей захід застосовується в міжнародних аеропортах", – зазначив Ліпавський.
Також глава чеського МЗС наголосив, що кількість диверсійних операцій зростає, і "ми не будемо ризикувати через агентів під дипломатичним прикриттям".
"Ми подаємо приклад іншим країнам і я буду й надалі домагатися якнайсуворіших заходів на рівні всього Шенгену. Ми захистимо Чехію", – додав він.
Нагадаємо, що румунські, чеські та угорські спецслужби викрили та ліквідували розвідувальну мережу, пов'язану з РФ та Білоруссю, яка діяла на території Європи. Крім того, влада Чехії ухвалила рішення вислати одного співробітника білоруського посольства.
Зазначимо, що на парламентських виборах у Чехії, запланованих на жовтень, є висока ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так"), яку очолює мільярдер і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. У разі успіху він може знову обійняти посаду глави уряду.