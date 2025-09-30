Чехія заборонила в'їзд в країну російським дипломатам: для кого зроблять виключення

"Сьогодні уряд заборонив в'їзд до Чехії російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Чехії. Цей захід застосовується в міжнародних аеропортах", – зазначив Ліпавський.

Також глава чеського МЗС наголосив, що кількість диверсійних операцій зростає, і "ми не будемо ризикувати через агентів під дипломатичним прикриттям".

"Ми подаємо приклад іншим країнам і я буду й надалі домагатися якнайсуворіших заходів на рівні всього Шенгену. Ми захистимо Чехію", – додав він.