Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам: для кого сделают исключение

"Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах", - отметил Липавский.

Также глава чешского МИД подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и "мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием".

"Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию", - добавил он.