Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам: для кого сделают исключение

Фото: Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чехия решила запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от правительства страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах", - отметил Липавский.

Также глава чешского МИД подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и "мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием".

"Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию", - добавил он.

 

Попытки влияния РФ на Чехию

Напомним, что румынские, чешские и венгерские спецслужбы разоблачили и ликвидировали разведывательную сеть, связанную с РФ и Беларусью, которая действовала на территории Европы. Кроме того, власти Чехии приняли решение выслать одного сотрудника белорусского посольства.

Отметим, что на парламентских выборах в Чехии, запланированных на октябрь, высока вероятность победы популистской партии ANO ("Да"), которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В случае успеха он может вновь занять пост главы правительства.

Чехия