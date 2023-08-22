Чехія заарештувала майно родича головного російського ракетника Обносова

Про це заявило Фінансово-аналітичне бюро Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24 .

Зазначається, що арешт було накладено на 14 квартир, які оформлені на Зорікова. Також Чехія заблокувала частку в його компанії.

Де саме знаходиться нерухомість Зорікова

Після рішення правоохоронців, Ростислав Зоріков тепер не може продати або передати дві квартири в елітному комплексі в Празі на Баррандові та дванадцять квартир у будинку на Жижкові - вони розташовані в триповерховому будинку, яким Зоріков володіє як фізична особа.

Компанії, які він заснував у Чехії в минулому, також базуються там. Перед цим будинком Зоріков нещодавно побився з критиком російського диктатора Володимиром Путіним.

Бюро вже заблокувало компанію Зорікова з оренди нерухомості Riomax. Ще до оголошення санкцій чоловік встиг передати батькові частку в іншій своїй чеській компанії Altera.

Що говорять в уряді Чехії

Майно сім'ї зброяра в Чехії оцінюють у понад сто мільйонів крон (4 506 550 доларів) - найбільша частка записана саме на зятя Обносова Ростислава Зорікова.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що влада намагається впливати на тих особистостей, які пов'язані з режимом Путіна, активно йому допомагали або отримували вигоду від війни РФ проти України.

Що цьому передувало

Нещодавно Чехія розширила санкції проти РФ. Під обмеження потрапили три людини, зокрема директор АТ "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов.

За даними Міністерства, Обносов є генеральним директором державного холдингу КРТВ, який виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам режиму російського диктатора Володимира Путіна. АТ "Тактичне ракетне озброєння" виробляє ракети Х-35.

До цього глава МЗС Чехії Ян Ліпавський говорив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.