Чехія ввела санкції проти глави російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння"

Чехія сьогодні, 16 серпня, розширила санкції проти РФ. Під обмеження потрапили три людини, зокрема директор АТ "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Хто потрапив під обмеження

За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до списку національних санкцій увійшли російський бізнесмен Борис Обносов і його родичі, чоловік і дружина Ростислав і Ольга Зорікова.

МЗС Чехії пропонує внести імена до санкційного списку Євросоюзу.

Як у Чехії обґрунтували введення санкцій

За даними Міністерства, Обносов є генеральним директором державного холдингу КРТВ, який виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам режиму російського диктатора Володимира Путіна. АТ "Тактичне ракетне озброєння" виробляє ракети Х-35.

А Зорікови мають родинні зв'язки з Обносовим і отримують від цього особистий зиск, володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова - дочка Обносова, Ростислав Зоріков - її чоловік.

"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен нести наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", - заявив Ліпавський.

Якими будуть наслідки для підсанкційних осіб

Для цих осіб включення до списку санкцій означає заборону на в'їзд і перебування в Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через чеські юридичні особи або заморожування будь-яких активів у країні, за що відповідає Бюро фінансового аналізу.

Включення до національного списку санкцій стало можливим завдяки так званому "Акту Магнітського", який набув чинності в січні.

Чехія і санкції проти Росії

Раніше уряд Чеської Республіки заборонив атлетам, які представляють Росію на спортивній арені, брати участь у змаганнях на території держави.

Також Ліпавський говорив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.