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Чехия арестовала имущество родственника главного российского ракетчика Обносова

Чехия, Вторник 22 августа 2023 18:22
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Чехия арестовала имущество родственника главного российского ракетчика Обносова Фото: Борис Обносов (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Чехии арестовали имущество родственника главы российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Речь о его зяте Ростиславе Зорикове.

Об этом заявило Финансово-аналитическое бюро Чехии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.

Отмечается, что арест был наложен на 14 квартир, которые оформлены на Зорикова. Также Чехия заблокировала долю в его компании.

Где именно находится недвижимость Зорикова

После решения правоохранителей, Ростислав Зориков теперь не может продать или передать две квартиры в элитном комплексе в Праге на Баррандове и двенадцать квартир в доме на Жижкове - они расположены в трехэтажном доме, которым Зориков владеет как физическое лицо.

Компании, которые он основал в Чехии в прошлом, также базируются там. Перед этим домом Зориков недавно подрался с критиком российского диктатора Владимиром Путиным.

Бюро уже заблокировало компанию Зорикова по аренде недвижимости Riomax. Еще до объявления санкций мужчина успел передать отцу долю в другой своей чешской компании Altera.

Что говорят в правительстве Чехии

Имущество семьи оружейника в Чехии оценивается в более чем сто миллионов крон (4 506 550 долларов) - наибольшая доля записана именно на зятя Обносова Ростислава Зорикова.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти пытаются влиять на тех личностей, которые связаны с режимом Путина, активно ему помогали или получали выгоду от войны РФ против Украины.

Что этому предшествовало

Не так давно Чехия расширила санкции против РФ. Под ограничения попали три человека, в том числе директор АО "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По данным Министерства, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КРТВ, который производит системы вооружения и снабжает их вооруженными силами режима российского диктатора Владимира Путина. АО "Тактическое ракетное вооружение" производит ракеты Х-35.

До этого глава МИД Чехии Ян Липовский говорил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

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