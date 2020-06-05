Чехия высылает двух дипломатов России после скандала с угрозами отравления

Правительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отправления чешских политиков. Об этой истории стало известно в конце апреля 2020 года.

Об этом на брифинге заявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петричек, передает издание Novinky.

"Данные Службы безопасности показывают, что весь скандал возник в результате внутренней борьбы в посольстве РФ в Праге, когда один из них направил в Службу целевую информацию о запланированных нападениях на чешских политиков", - заявил Бабиш.

При этом он отметил, что события ухудшают отношения между Россией и Чехией. В то же время Петричек подчеркнул, что правительство пыталось решить этот вопрос дипломатическим путем, но безрезультатно.

"Министерство иностранных дел попыталось решить эту неприятную ситуацию незаметно и дипломатично. В конце концов это стало невозможно. Подход Российской Федерации не оставляет нам другого выбора, кроме как выслать дипломатических представителей", - добавил он.

Отметим, что скандал начался после того, как издание Respekt обнародовало информацию о том, что в Прагу прилетел аккредитованный при посольстве Российской Федерации дипломат, у которого якобы был с собой яд рицин.

После того, как информация стала достоянием публики, государственную охрану получили трое чешских политика, которых, как предполагают в контрразведке, могли попытаться отравить. Охрану предоставили мэру Праги Зденеку Гржибу, старосте района Ржепорые Павлу Новотны и старосте района Прага 6 Петру Коларже.

В чешских СМИ появлялась информация о том, что Гржибу неоднократно получал угрозы со стороны России, в том числе и о физической расправе.

В Чехии считают, что причиной возможного покушения со стороны России стало решение демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. Гржибу и Новотны заявили, что вместо памятника хотят установить памятную доску в честь бойцов Русской освободительной армии.

Из-за такого решения чешских политиков Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма, а в Министерстве иностранных дел заявили, что памятник демонтировали незаконно.

Ранее Андрей Бабиш предостерегал Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела страны.