Чехия выступила за расширение Евросоюза

Как сообщается, в Белграде Петршичек обсудил с сербскими чиновниками, включая президента Вучича и премьер-министра Ану Брнабич, главным образом вопросы развития взаимной торговли, поддержки регионального сотрудничества, продвижение Сербии к ЕС, развития пандемии и восстановления туризма.

"Что касается расширения, то мы хотим дать этому новый импульс во время председательства Португалии (в Европейском Союзе, - ред.)", - заявил министр.

Он также отметил, что "сотрудничество с Западными Балканами и их будущая интеграция в ЕС является одним из приоритетов внешней политики Чехии", но "реформы нужно продолжать".

Напомним, Сербия стала кандидатом в члены ЕС в 2012 году. Через три года Евросоюз открыл с ней первые разделы переговоров о присоединении.