Чехія виступила за прискорене розширення Євросоюзу

Як повідомляється, у Белграді Петршичек обговорив із сербськими чиновниками, включаючи президента Александара Вучича та прем'єр-міністра Ана Брнабіч, головним чином питання розвитку взаємної торгівлі, підтримки регіональної співпраці, просування Сербії до ЄС, розвитку пандемії та відновлення туризму.

"Що стосується процесу розширення, то ми хочемо дати цьому новий імпульс під час головування Португалії (в Європейському Союзі, - ред.)", - заявив міністр.

Він також зазначив, що "співпраця із Західними Балканами та їх майбутня інтеграція до ЄС є одним із пріоритетів зовнішньої політики Чехії" , але "реформи потрібно продовжувати".

Нагадаємо, Сербія стала кандидатом у члени ЄС у 2012 році. Через три роки Євросоюз відкрив з нею перші розділи переговорів про приєднання.