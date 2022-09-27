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Чехія відновлює прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною: у чому причина

Фото: Петро Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Чехія тимчасово відновить роботу прикордонного контролю на кордонах зі Словаччиною. Рішення ухвалено через нелегальну міграцію.

Про це заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".

Прикордонний контроль буде відновлено із четверга, 29 вересня. Обмеження діятиме стільки, "скільки це буде потрібно".

"Щоб запобігти ризикам, пов'язаним з нелегальною міграцією, ми прийняли рішення тимчасово відновити контроль на державному кордоні зі Словаччиною", - сказав прем'єр Чехії Петро Фіала.

Чехія є транзитною країною для нелегальних біженців, які прагнуть потрапити до Західної Європи. В останні тижні ЗМІ регулярно інформують про затримання у східних районах республіки на кордоні зі Словаччиною груп біженців.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що країна має прийняти громадян Росії, які тікають від мобілізації. Такі росіяни, на його думку, не становлять загрози безпеці країни.

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Чехія