Чехия восстанавливает пограничный контроль на границе со Словакией: в чем причина

Пограничный контроль будет восстановлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, "сколько это будет необходимо".

"Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией", - сказал премьер Чехии Петр Фиала.

Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, которые стремятся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержании в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что страна должна принять граждан России, которые бегут от мобилизации. Такие россияне, по его мнению, не представляют угрозу безопасности страны.

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