Вчитель у Чехії підтримала агресію РФ проти України. Її судитимуть за виправдання геноциду

Вчительку початкових класів Праги судитимуть за виправдання геноциду. Під час своїх уроків вона підтримала агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міської прокуратури Праги Алеша Чимбала, яку приводить České noviny.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від півроку до трьох років.

"На уроці чеської мови вона доносила до восьмикласників свою інтерпретацію нинішньої ситуації в Україні", - сказав Чимбала.

Також вона ставила під сумнів, заперечувала та намагалася виправдати військові злочини проти миру, вчиненого Російською Федерацією у зв'язку із нападом на іншу суверенну державу.

"На підставі поданих доказів по суті справи необхідно було ухвалити висновок про те, що підсудна не робила лише загальних виразів підтримки, а активно виправдовувала військову агресію", - додав прокурор.