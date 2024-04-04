Чехія виділить десятки мільйонів євро на свій план постачання снарядів в Україну

Фіала заявив, що внесок Чехії становитиме сотні мільйонів крон, що відповідає десяткам мільйонів євро.

"Це приблизно відповідає тій частці, яку має внести країна нашого розміру та добробуту", - сказав Фіала.

Програма під керівництвом Чехії залучила близько 18 країн, при цьому Німеччина пообіцяла зараз найбільший внесок - 576 млн євро за 180 тисяч артилерійських снарядів.

Чехія через команду урядовців та приватних компаній запросила не менше 800 тисяч великокаліберних боєприпасів із країн усього світу, причому перші постачання в Україну очікуються до червня.

Але чеські офіційні особи заявили, що ця цифра не є остаточною, і що у світі знайдеться більше боєприпасів, якщо буде забезпечено більше фінансування.

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії найгострішою потребою України є артилерійські боєприпаси, оскільки сторони використовують важкий артилерійський вогонь для утримання переважно статичних, укріплених позицій вздовж лінії фронту завдовжки 1000 км.

План Чехії

Нагадаємо, російські війська зараз випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ. Це більш ніж удвічі перевищує показник наприкінці січня, коли Київ попередив союзників, що співвідношення складає три до одного.

На початку 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.

Країни-учасники ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.