Чехия выделит десятки миллионов евро на свой план поставок снарядов в Украину

Фиала заявил, что вклад Чехии составит сотни миллионов крон, что соответствует десяткам миллионов евро.

"Это примерно соответствует той доле, которую должна внести страна нашего размера и благосостояния", - сказал Фиала.

Программа под руководством Чехии привлекла около 18 стран, при этом Германия пообещала на данный момент самый большой вклад - 576 млн евро за 180 тысяч артиллерийских снарядов.

Чехия через команду правительственных чиновников и частных компаний запросила не менее 800 тысяч крупнокалиберных боеприпасов из стран всего мира, причем первые поставки в Украину ожидаются к июню.

Но чешские официальные лица заявили, что эта цифра не окончательная, и что в мире найдется больше боеприпасов, если будет обеспечено больше финансирования.

Через два года после полномасштабного вторжения России самой острой потребностью Украины являются артиллерийские боеприпасы, поскольку стороны используют тяжелый артиллерийский огонь для удержания в основном статических, укрепленных позиций вдоль линии фронта протяженностью 1000 км.

План Чехии

Напомним, российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ. Это более чем в два раза превышает показатель в конце января, когда Киев предупредил союзников, что соотношение составляет три к одному.

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского Союза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.