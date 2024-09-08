Чехія – Україна: УЄФА обрав нефартового арбітра на матч Ліги націй

Матч Чехія – Україна відбудеться 10 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Еден". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Рефері в полі буде менеджер зі зв'язків із громадськістю зі Стратклайда Джон Бітон. Лайнсменами стануть його співвітчизники Деніел Макферлейн і Девід Макгіхі. Четвертий арбітр – шотландець Меттью Макдермід. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Ендрю Даллас і Стівен Маклін (обидва – Шотландія).

Бітон п'ять разів працював на матчах українських команд. Єдину перемогу відсвяткувало київське "Динамо" – на груповому етапі Ліги Європи 2018/19 проти французького "Ренна". Столичний гранд під пильним оком на тій же стадії турніру звів унічию поєдинок із АЕКом із Ларнаки в 2022 році.

Натомість луганська "Зоря" зазнала двох поразок із різницею у 6 років. На груповому етапі Ліги Європи 2017/18 український клуб програв берлінській "Герті", а в минулому сезоні зазнав фіаско від "Маккабі" з Тель-Авіва в Лізі конференцій. "Олександрія" ж поступилася "Хайдука" зі Спліта при суддівстві Бітона в кваліфікації Ліги конференцій 2016/17.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда змагається в групі B1 турніру. "Синьо-жовті" беруть участь в двоколовому турнірі зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Путівку в Дивізіон A Ліги націй автоматично отримає переможець квартету. Тим часом невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Друге-третє підсумкові місця теж будуть важливими. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва ще стануть Познань і Вроцлав. "Синьо-жовті" програли Албанії домашній матч у Празі (1:2).