Чехия – Украина: УЕФА выбрал нефартового арбитра на матч Лиги наций

Матч Чехия – Украина состоится 10 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Эден". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Рефери в поле будет менеджер по связям с общественностью из Стратклайда Джон Битон. Лайнсменами станут его соотечественники Дэниел Макфарлейн и Дэвид Макгихи. Четвертый арбитр – шотландец Мэттью Макдермид. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Эндрю Даллас и Стивен Маклин (оба – Шотландия).

Битон пять раз работал на матчах украинских команд. Единственную победу отпраздновало киевское "Динамо" – на групповом этапе Лиги Европы 2018/19 против французского "Ренна". Столичный гранд под пристальным взглядом на той же стадии турнира свел вничью поединок с АЕКом из Ларнаки в 2022 году.

Зато луганская "Заря" потерпела два поражения с разницей в 6 лет. На групповом этапе Лиги Европы 2017/18 украинский клуб проиграл берлинской "Герте", а в прошлом сезоне потерпел фиаско от "Маккаби" из Тель-Авива в Лиге конференций. "Александрия" же уступила "Хайдуку" из Сплита при судействе Битона в квалификации Лиги конференций 2016/17.

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда соперничает в группе B1 турнира. "Сине-желтые" принимают участие в двухкруговом турнире со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Путевку в Дивизион A Лиги наций автоматически получит победитель квартета. Тем временем неудачник группы вылетит в Дивизион C. Второе-третье итоговые места тоже будут важны. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва еще станут Познань и Вроцлав. "Сине-желтые" проиграли Албании домашний матч в Праге (1:2).