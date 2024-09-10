Чехія – Україна: Ребров відчепив від заявки екс-лідера "Динамо"

Матч Чехія – Україна відбудеться 10 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Еден". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Сергій Ребров не взяв до заявки півзахисника бельгійського "Вестерло" Сергія Сидочука. Натомість повернувся до списку заявлених вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Він пропустив матч проти Албанії через ушкодження.

Відбулися зміни в ігрових номерах головної команди. Вінгер київського "Динамо" Владислав Кабаєв забрав "п'ятірку" Сидорчука. Тим часом Мудрик забрав 20-й номер у хавбека столичного гранда Олександра Піхальонка. Той натомість взяв 21-й.

Офіційна заявка національної команди на матч Чехія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Владислав Кабаєв, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 20. Михайло Мудрик, 21. Олександр Піхальонок

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Владислав Ванат

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда змагається в групі B1 турніру. "Синьо-жовті" беруть участь в двоколовому турнірі зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Путівку в Дивізіон A Ліги націй автоматично отримає переможець квартету. Тим часом невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Друге-третє підсумкові місця теж будуть важливими. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва ще стануть Познань і Вроцлав. "Синьо-жовті" програли Албанії домашній матч у Празі (1:2).