Чехия – Украина: Ребров отцепил от заявки экс-лидера "Динамо"

Матч Чехия – Украина состоится 10 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Эден". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Сергей Ребров не взял в заявку полузащитника бельгийского "Вестерло" Сергея Сидочука. Вместо этого вернулся в список заявленных вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Он пропустил матч против Албании из-за повреждения.

Произошли изменения в игровых номерах главной команды. Вингер киевского "Динамо" Владислав Кабаев забрал "пятерку" Сидорчука. Тем временем Мудрик забрал 20-й номер у хавбека столичного гранда Александра Пихаленка. Тот в свою очередь взял 21-й.

Официальная заявка национальной команды на матч Чехия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Владислав Ванат

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда соперничает в группе B1 турнира. "Сине-желтые" принимают участие в двухкруговом турнире со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Путевку в Дивизион A Лиги наций автоматически получит победитель квартета. Тем временем неудачник группы вылетит в Дивизион C. Второе-третье итоговые места тоже будут важны. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва еще станут Познань и Вроцлав. "Сине-желтые" проиграли Албании домашний матч в Праге (1:2).