Чехія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Збірна України протистоятиме національній команді Чехії в другому турі четвертого сезону Ліги націй.
Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.
Матч Чехія – Україна відбудеться 10 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Еден". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.
Австрійська контора Bwin фаворитом протистояння назвала господарів. На перемогу команди Івана Гашека приймають ставки з коефіцієнтом 2,25. Натомість ймовірний успіх "синьо-жовтих" оцінили балом 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком – кеф 3,40.
Сміливою ідею буде закластися на перемогу збірної України за підсумками обох таймів із коефіцієнтом 10,50. Натомість мінімальна перемога підопічних Сергія Реброва на виїзді збільшить виграш у 10 разів.
Вітчизняні фахівці з Favbet підготували ще більш неприємні для "синьо-жовтих" цифри. Кеф на перемогу головної команди склав 3,30. Тим часом на перемогу чеського "Локомотива" можна закластися з балом 2,30. На нічию заклали ідентичний коефіцієнт 3,40.
Персональні фанати Романа Яремчука звернуть увагу на ставку на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним кефом 19,00. Варіант із автоголом однієї зі збірних дозволить отримати вдев'ятеро більше за початкову ставку.
До слова, раніше пригадали історію протистоянь України зі збірною Чехії.
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