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Чехия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Фото: Роман Яремчук еще не забивал в новом сезоне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины будет противостоять национальной команде Чехии во втором туре четвертого сезона Лиги наций.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Чехия – Украина состоится 10 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Эден". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Австрийская контора Bwin фаворитом противостояния назвала хозяев. На победу команды Ивана Гашека принимают ставки с коэффициентом 2,25. Вероятный же успех "сине-желтых" оценили баллом 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом – кэф 3,40.

Смелой идеей будет заложиться на победу сборной Украины по итогам обоих таймов с коэффициентом 10,50. В то же время минимальная победа подопечных Сергея Реброва на выезде увеличит выигрыш в 10 раз.

Отечественные специалисты из Favbet подготовили еще более неприятные для "сине-желтых" цифры. Кэф на победу главной команды составил 3,30. Тем временем на победу чешского "Локомотива" можно заложиться с баллом 2,30. На ничью заложили идентичный коэффициент 3,40.

Персональные фанаты Романа Яремчука обратят внимание на ставку на минимум дубль своего любимца с перспективным кэфом 19,00. Вариант с автоголом одной из сборных позволит получить в девять раз больше начальной ставки.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины со сборной Чехии.

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