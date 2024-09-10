Чехія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Чехія – Україна

10 вересня, 21:45, Прага, "Еден", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" спробують набрати перші очки в турнірі з іншим невдахою стартового туру. Чехи розпочали новий сезон Ліги націй з фіаско в Тбілісі. Команда Івана Гашека проґавила Кварацхелію в першому таймі, а після перерви пропустила тричі за 13 хвилин і поїхала додому лише з голом престижу Калваха.

Хавбека "Вікторії" з Пльзеня, який нещодавно допоміг вибити криворізький "Кривбас" із єврокубків, тепер слід очікувати в старті. Найімовірніше, будуть й інші зміни. Наприклад, Лінгр може замінити Чванчару на фланзі атаки. Не вразив і центрфорвард Шик.

Схожі проблеми вирішуватиме тренерський штаб Сергія Реброва. Кабаєв старався на лівому фланзі проти збірної Албанії, але повернення Мудрика в старт не стане сюрпризом. Замість втомлених Бражка та Циганкова можуть зіграти ветерани Степаненко та Ярмоленко. Гучно погрюкав у двері основи Піхальонок, а Тимчик зможе утворити "динамівську" зв'язку на правому фланзі.

А от Зінченка в старті збірної України, вочевидь, чекати не варто. Керманич "синьо-жовтих" відверто заявив, що для нього лондонський "канонір" – лівий оборонець. Коли все гаразд із Миколенком, очікувати появи Зінченка в основі складно. У центрі поля конкуренція ще вища. І тривала відсутність практики там далася взнаки.

Точно не буде змін у центрі оборони та воротарській лінії України. Найімовірніше, Яремчук залишиться основним нападником за відсутності травмованого Довбика. Ванат у нинішньому сезоні поки в пошуках форми попереднього. Хоча після поразки від Албанії сміливим ходом було би зіграти з двома форвардами.

Орієнтовні склади на матч Чехія – Україна

Чехія: Коварж – Зімац, Гранач, Крейчі – Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелени – Провод, Шик, Лінгр

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Судаков, Піхальонок, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Швидкоплинність Ліги націй робить важливим результат кожного поєдинку. Тож ще одна поразка для збірної Чехії чи національної команди України може стати фатальною. Водночас наявні ігрові проблеми в двох колективів фактично гарантують гольові моменти біля обох воріт. Отже, переможцем стане команда з кращою реалізацією.