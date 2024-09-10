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Чехия – Украина: анонс матча Лиги наций

Фото: Александр Пихаленок (слева) нацелился на основной состав "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины будет гостить у национальной команды Чехии во втором туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Чехия – Украина

10 сентября, 21:45, Прага, "Эден", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

 

"Сине-желтые" попытаются набрать первые очки в турнире с другим неудачником стартового тура. Чехи начали новый сезон Лиги наций с фиаско в Тбилиси. Команда Ивана Гашека упустила Кварацхелию в первом тайме, а после перерыва пропустила трижды в течение 13 минут и уехала домой лишь с голом престижа Калваха.

Хавбека "Виктории" из Пльзеня, который недавно помог выбить криворожский "Кривбасс" из еврокубков, теперь следует ожидать в старте. Скорее всего, будут и другие изменения. К примеру, Лингр может заменить Чванчару на фланге атаки. Не поразил и центрфорвард Шик.

 

 

Похожие проблемы будет решать тренерский штаб Сергея Реброва. Кабаев старался на левом фланге против сборной Албании, но возвращение Мудрика в старт не станет сюрпризом. Вместо уставших Бражко и Цыганкова могут сыграть ветераны Степаненко и Ярмоленко. Громко постучал в дверь основы Пихаленок, а Тымчик сможет образовать "динамовскую" связку на правом фланге.

А вот Зинченко в старте сборной Украины, очевидно, ждать не стоит. Наставник "сине-желтых" откровенно заявил, что для него лондонский "канонир" – левый защитник. Когда все хорошо с Миколенко, ожидать появления Зинченко в основе сложно. В центре поля конкуренция еще выше. И длительное отсутствие практики там сказалась.

Точно не будет изменений в центре обороны и вратарской линии Украины. Скорее всего, Яремчук останется основным нападающим в отсутствие травмированного Довбика. Ванат в нынешнем сезоне пока в поисках формы предыдущего. Хотя после поражения от Албании смелым ходом было бы сыграть с двумя форвардами.

 

 

Ориентировочные составы на матч Чехия – Украина

Чехия: Коварж – Зимац, Гранач, Крейчи – Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелены – Провод, Шик, Лингр

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Судаков, Пихаленок, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Скоротечность Лиги наций делает важным результат каждого поединка. Еще одно поражение для сборной Чехии либо национальной команды Украины может стать роковым. В то же время имеющиеся игровые проблемы у двух коллективов фактически гарантируют голевые моменты у обеих ворот. Следовательно, победителем станет команда с лучшей реализацией.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины со сборной Чехии.

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