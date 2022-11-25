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Чехія та Франція передали Україні сотні одиниць обладнання для світла та тепла

Фото: Чехія та Франція передали сотні одиниць обладнання для світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія та Франція відправили Україні сотні одиниць обладнання для забезпечення світла та тепла. Частину передадуть Києву та Миколаєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Праги Зденека Гржиба у Twitter та главу МЗС Франції Катріну Колонна.

Міський голова Праги зазначив, що Україна отримає обігрівачі, агрегати та медичне обладнання на 22 млн чеських крон.

"Ми відправляємо пакет допомоги від Праги тим, хто потерпає від скоюваного Росією геноциду українців. Це 626 обігрівачів - 400 для Києва, 226 для Миколаєва, і 18 агрегатів - 10 для Києва, 8 для Миколаєва", - зазначив Гржиб.

Водночас Франція передає Україні сотню потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками атак Росії на енергетику.

"100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", - підкреслила французький міністр.

Вона заявила, що Росія прагне перетворити зиму на зброю війни.

Нагадаємо, що у ДТЕК заявили, що Росія може обстріляти об'єкти енергетики в Україні, які менш постраждали від минулих атак.

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ЧехіяФранціягенераторЕлектроенергія