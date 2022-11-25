Чехия и Франция передали Украине сотни единиц оборудования для света и тепла

Мэр Праги отметил, что Украина получит обогреватели, агрегаты и медицинское оборудование на 22 млн чешских крон.

"Мы отправляем пакет помощи от Праги тем, кто страдает от совершаемого Россией геноцида украинцев. Это 626 обогревателей - 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов - 10 для Киева, 8 для Николаева", - отметил Гржиб.

В то же время Франция передает Украине сотню мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями атак России на энергетику.

"100 французских генераторов уже по пути в Украину. Напоминаем, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями", - подчеркнула французский министр.

Она заявила, что Россия стремится превратить зиму в оружие войны.

Напомним, что в ДТЭК заявили, что Россия может обстрелять объекты энергетики в Украине, менее пострадавшие от прошлых атак.

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