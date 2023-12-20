Чехія стала повністю незалежною від російського газу, - прем'єр

Чехія повністю перестала залежати від імпорту газу з Росії. Це сталося завдяки низці кроків, які зробила країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу у Twitter .

Він нагадав, що навесні 2022 року в Чехії міг розпочатися дефіцит газу і енергетична безпека країни була під загрозою через залежність від Росії.

Але влада Чехії зробила кілька важливих кроків. Зокрема, вони орендували частину ЗПГ-терміналу у Нідерландах.

"І ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу", - наголосив глава чеського уряду.

Залежність країн ЄС від російського газу

Нагадаємо, частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, незважаючи на війну проти України.

Зокрема, цим займається Угорщина. Чиновники країни обіцяють блокувати всі санкції, спрямовані на імпорт газу.

Але постачання все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.