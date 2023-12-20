Чехия стала полностью независимой от российского газа, - премьер

Чехия полность перестала зависить от импорта газа из России. Это произошло благодаря ряду шагов, которые предприняла страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Twitter .

Он напомнил, что весной 2022 года в Чехии мог начаться дефицит газа и энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.

Но власти Чехии предприняли несколько важных шагов. В частности, они арендовали часть СПГ-терминала в Нидерландах.

"И мы смогли полностью избавиться от зависимости от российского газа", - подчеркнул глава чешского правительства.

Зависимость стран ЕС от российского газа

Напомним, часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины.

В частности, этим занимается Венгрия. Чиновники страны обещают блокировать все санкции, которые направлены на импорт газа.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.