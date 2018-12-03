Чехия сохранит санкции против России

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Сенат Чехии не будет усиливать санкции против РФ

Председатель Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек поддерживают сохранение санкций против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

Вместе с тем, вопрос усиления санкций в Чехии не рассматривают.

"Я поддерживаю санкции в отношении России, поскольку, к сожалению, у нас нет другой возможности заявить о своем несогласии с действиями российской стороны", - рассказал Ярослав Кубертен.

Как сообщается, чешские политики считают, что санкции являются единственной возможностью выразить протест России. При этом они отмечают, что главная задача после действий России в Азовском море - "привести обе стороны за стол переговоров".

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.