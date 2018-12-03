Чехія збереже санкції проти Росії

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Сенат Чехії не посилюватиме санкціі проти РФ

Голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек підтримують збереження санкцій проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

Разом з тим, питання посилення санкцій в Чехії не розглядають.

"Я підтримую санкції щодо Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони", - розказав Ярослав Кубертен.

Як повідомляється, чеські політики вважають, що санкції є єдиною можливістю висловити протест Росії. При цьому вони зазначають, що головне завдання після дій Росії в Азовському морі - "привести обидві сторони за стіл переговорів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Росія повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.