ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Чехія збереже санкції проти Росії

Новини » Політика    03.12.2018 - 03:29
Чехія збереже санкції проти Росії
Фото: Чехія (з відкритих джерел)

Сенат Чехії не посилюватиме санкціі проти РФ

Голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек підтримують збереження санкцій проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

Разом з тим, питання посилення санкцій в Чехії не розглядають.

"Я підтримую санкції щодо Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони", - розказав Ярослав Кубертен.

Як повідомляється, чеські політики вважають, що санкції є єдиною можливістю висловити протест Росії. При цьому вони зазначають, що головне завдання після дій Росії в Азовському морі - "привести обидві сторони за стіл переговорів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Росія повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.

Весь світ вимагає від РФ звільнити українських моряків і повернути кораблі, - Порошенко РФ знову намагалася втрутитися в хід американських виборів, - глава Пентагону
Новини України Російська ФедераціяЧехияСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся