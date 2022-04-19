Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику. Первый контракт предусматривает восстановление танков Т-64.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.
По данным издания, ремонт поврежденной украинской военной техники будут осуществлять оружейные компании Чехии и Словакии. В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group восстановит танки T-64. В будущем силами других компаний начнут ремонтировать другую бронетехнику.
Как отметили в Министерстве обороны Чехии, компании будут проводить масштабные работы, включая генеральный ремонт и введение в эксплуатацию техники, долгое время хранившейся на складах.
Кроме того, ремонтом украинской техники будут заниматься оборонные предприятия Словакии.
Напомним, в начале апреля Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой предоставить возможность ремонтировать военную технику на заводах двух стран.
Отметим, ранее Россия пригрозила всем странам, помогающим Украине противостоять в войне, "непредсказуемыми последствиями".
Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!