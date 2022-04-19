Чехія та Словаччина ремонтуватимуть українську військову техніку

За даними видання, ремонт пошкодженої української військової техніки здійснюватимуть збройові компанії Чехії та Словаччини. В рамках першого контракту холдинг Czechoslovak Group відновить танки T-64. У майбутньому силами інших компаній почнуть ремонтувати іншу бронетехніку.

Як зазначили в Міністерстві оборони Чехії, компанії будуть проводити масштабні роботи, включаючи Генеральний ремонт і введення в експлуатацію техніки, що довгий час зберігалася на складах.

Крім того, ремонтом української техніки займатимуться оборонні підприємства Словаччини.

Нагадаємо, на початку квітня Україна звернулася до Чехії та Словаччини з проханням надати можливість ремонтувати військову техніку на заводах двох країн.